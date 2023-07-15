Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş Halil Dervişoğlu yanıtı!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş Halil Dervişoğlu yanıtı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray son olarak Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların transfer ettiği oyuncunun adı uzun süredir ezeli rakip Beşiktaş ile de anılıyordu. Cimbom bu transferin ardından Beşiktaş'a flaş bir gönderme de bulunmuştu. Son olarak ise Beşiktaş'tan, Galatasaray'a konuyla ilgili cevap geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:17
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş Halil Dervişoğlu yanıtı!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların Augsburg ile oynadığı hazırlık maçının ardından konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş Halil Dervişoğlu yanıtı!

İŞTE KOCADAĞ'IN SÖZLERİ:

Halil Dervişoğlu transferiyle ilgili Emre Kocadağ, "Halil Dervişoğlu bizim planımızda olan bir isim değildi. Babası, oğlunun bize gelmek istediğini söylüyor. Biz şartlarımızı sunduk, oyuncunun beklentisi bize uymadı. Şenol hocamız son açıklamasıyla bu konuya nokta koymuş oldu. Kendisi bazen öyle bir laf ediyor ki; lafı gediğine koyuyor." açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş Halil Dervişoğlu yanıtı!

"DİĞER TAKIMLA İLGİLİ GELİŞME OLMUŞ"

Halil İle ilgili sözlerine devam eden Kocadağ, "Dün akşam itibarıyla oyuncunun babasının yeniden duygusal bir yaklaşımı oldu ve hocamızı, Ceyhun Kazancı'yı aradı. Teknik heyetimize bu konuyu aktarıp oyuncuya dönüldüğünde diğer takımla ilgili gelişmeler olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş Halil Dervişoğlu yanıtı!

G.SARAY'A GÖNDERME

Galatasaray'a göndermede bulunan Emre Kocadağ, "Kendilerinin Ghezzal ve Rosier'e de ilgisi vardı. Gedson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş Halil Dervişoğlu yanıtı!

Beşiktaş, ihtiyacı olan bir oyuncuyu hiçbir şeye bakmadan alır. Halil, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi." açıklamasını yaptı.

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