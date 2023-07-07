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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Samu Castillejo harekatı!

Beşiktaş, Valencia’nın İspanyol yıldızının peşine düştü. Siyah-beyazlılar, kulübüyle 2 senelik sözleşmesi bulunan Samu Castillejo’ya teklifte bulundu. 28 yaşındaki yıldız oyuncu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Samu Castillejo harekatı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum bölgesine takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Marca'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Valencia'da forma giyen Samu Castillejo'ya teklifte bulundu. Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İspanyol ekibinin Castillejo'yu, Lino ve Kluivert'ın takımdan ayrılması sebebiyle ilk etapta kadroda tutmak istese de gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı.

FARKLI TEKLİFLER ALDI

28 yaşındaki tecrübeli İspanyol futbolcu Samu Castillejo'nun, transfer olma konusunda henüz karar vermediği gelen teklifleri şimdilik düşündüğü ifade edildi. Valencia ise Endülüslü kanat oyuncusunun ayrılmasına izin vermekle kalmıyor. Aynı zamanda oyuncunun kontratında kalan iki yıldan vazgeçip geleceğini bir an önce müzakere edebilmesi için ona bedelsiz transfer imkanı vermeye de hazır olduğu ifade edildi. Geçen sezon Milan'dan bedelsiz olarak Valencia'ya katılan Castillejo, 26 maçta 4 gol kaydetti.

Castillejo, profesyonel kulüp kariyerinde 305 resmi maçta 26 gol atarken, 34 de asist yaptı ve toplamda 60 gole direkt katkı sağladı.

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