Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Karl Toko Ekambi'den müjdeli haber!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Karl Toko Ekambi'den müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kamerunlu yıldız Karl Toko Ekambi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah beyazlılara futbolcudan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Karl Toko Ekambi'den müjdeli haber!

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sol kanat için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu bölge için geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Lyon'da bulunan Karl Toko Ekambi'yi gündeme aldı.

30 yaşındaki forvet için açık artırma, Beşiktaş'ın 5 milyon euro'luk ilk teklifi sunmasıyla başladı. Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçilirken 2+1 yıllık teklifte bulunulduğu; hem Ekambi hem kulübü ile görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

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