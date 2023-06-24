TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Karl Toko Ekambi'den müjdeli haber!

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sol kanat için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu bölge için geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Lyon'da bulunan Karl Toko Ekambi'yi gündeme aldı.

30 yaşındaki forvet için açık artırma, Beşiktaş'ın 5 milyon euro'luk ilk teklifi sunmasıyla başladı. Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçilirken 2+1 yıllık teklifte bulunulduğu; hem Ekambi hem kulübü ile görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.