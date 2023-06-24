Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten onay çıktı! Beşiktaş'tan Danilo D'Ambrosio ve Daniel Amartey hamlesi

TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten onay çıktı! Beşiktaş'tan Danilo D'Ambrosio ve Daniel Amartey hamlesi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon için savunmaya da takviye yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın son olarak ise Inter ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Danilo D’Ambrosio ve Leicester City ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Daniel Amartey’in peşinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten onay çıktı! Beşiktaş'tan Danilo D'Ambrosio ve Daniel Amartey hamlesi

Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan saldırıyor. Bunlardan ilki Inter'le sözleşmesi sona eren Danilo D'Ambrosio. Kulübü ile sözleşme yenilemek istemeyen 34 yaşındaki D'Ambrosio'nun daha fazla forma şansı bulabilmek adına yeni maceralara yelken açmak istediği belirtildi.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu D'Ambrosio için siyah-beyazlıların çok istekli olduğunu duyurdu. İtalyan savunmacı savunmanın ortasında ve savunmanın sağ çizgisinde forma giyebiliyor.

GANALI YILDIZ SÜRE İSTEDİ

Kara Kartal'ın listesindeki bir diğer isim de Daniel Amartey. Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme teklif ettiği Ganalı stoper düşünmek için ilave süre istedi. Leicester City ile sözleşmesi biten ve birçok talibi bulunan 28 yaşındaki başarılı futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını vereceği bildirildi. Amartey, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Ganalı yıldızı takımda görmek istediğini yönetime iletti.

34 yaşındaKİ D'Ambrosio, 2014 yılından bu yana forma giydiği Inter'de bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2 asist katkısı yaptı.

Leicester City'de 7 sezon aralıksız forma giyen Amartey, İngiliz ekibiyle 145 resmi maça çıkarken 3 gole imza attı.

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