Amertey nazlanıyor!

2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.5 milyon euro maaşın yanı sıra bonuslar teklif edilen Ganalı oyuncu, kendisini isteyen başka kulüplerin de olması nedeniyle ek süre istedi. Siyah-beyazlı yönetim ise 28 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Bizim teklifimiz değişmeyecek, 1 hafta içinde son kararınızı bildirin" mesajı gönderdi. Amartey, Beşiktaş'a 'Evet' derse hemen İstanbul'a getirilerek resmi sözleşme imzalatılacak.

ÖNCELİK DEFANS

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden öncelik olarak savunma hattına transfer istediği iddia edildi. Siyah-Beyazlı yönetim ise Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını savunma oyuncularına çevirdi.