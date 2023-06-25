Haberler Beşiktaş Amertey nazlanıyor!

Amertey nazlanıyor!

Yeni sezon öncesi stoper takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için çalışma başlatmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Amertey nazlanıyor!

2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.5 milyon euro maaşın yanı sıra bonuslar teklif edilen Ganalı oyuncu, kendisini isteyen başka kulüplerin de olması nedeniyle ek süre istedi. Siyah-beyazlı yönetim ise 28 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Bizim teklifimiz değişmeyecek, 1 hafta içinde son kararınızı bildirin" mesajı gönderdi. Amartey, Beşiktaş'a 'Evet' derse hemen İstanbul'a getirilerek resmi sözleşme imzalatılacak.

ÖNCELİK DEFANS

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden öncelik olarak savunma hattına transfer istediği iddia edildi. Siyah-Beyazlı yönetim ise Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını savunma oyuncularına çevirdi.

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