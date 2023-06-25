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Savunmaya sambacı stoper

Siyah-beyazlılar, Southampton’ın 26 yaşındaki Brezilyalı stoperi Lyanco için kiralama önerdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Savunmaya sambacı stoper

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, önceliğini savunma hattına verdi. UOL Esporte'nin haberine göre siyah-beyazlılar, ilk olarak Botafago'nun 25 yaşındaki savunmacısı Adryelson için teklifte bulunmuş fakat Brezilya ekibi teklifi kabul etmemişti. Kara Kartal bunun üzerine rotasını İngiltere'ye çevirdi. Premier Lig'de küme düşen Southampton'ın Brezilyalı savunmacısı Lyanco Vojnovic için teklif bulunduğu belirtilirken, teklifin Southampton'ın istediği rakamların altında olduğu kaydedildi. Siyahbeyazlılar, Lyanco'nu transfer etmek için hem oyuncu hem de kulüple görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

1.87 boyundaki Lyanco, İngiliz ekibiyle bu sezon 30 maçta görev aldı. Tecrübeli savunma oyuncusu gol ve asist katkısı üretemezken takımın en fazla süre alan (2038 dakika) oyuncusu olmayı başardı.

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