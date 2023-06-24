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TANSFER HABERİ | Yönetim kolları sıvadı! Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev için sıkı pazarlık

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Rus orta saha Daler Kuzyaev ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetimin ısrarcı olduğu futbolcu için oyuncunun kulübü Zenit ile sıkı pazarlık başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TANSFER HABERİ | Yönetim kolları sıvadı! Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev için sıkı pazarlık

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Dale Kuzyaev için Rusya'dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Zenit ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta saha Daler Kuzyaev'in Beşiktaş transferinde son düzlüğe girildi.

Beşiktaş, Kuzyaev'e 1.5 milyon euro yıllık ücret önerirken, tecrübeli oyuncunun 2 milyon euro talep ettiği belirtildi. Yönetimin, mukaveleye ayrıca bonus maddeleri koyarak Kuzyaev'i ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Kuzyaev geçen sezon 34 maçta 5 gol, 7 asistlik katkı yaptı.

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