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Onana ısrarı

Beşiktaş, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Fransız basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Lens'te forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana'yı takibe aldı. Haberde, Onana'nın rotasyon oyuncusu olmak istemediği için ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Onana ısrarı
Beşiktaş, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Fransız basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Lens'te forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana'yı takibe aldı. Haberde, Onana'nın rotasyon oyuncusu olmak istemediği için ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.
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