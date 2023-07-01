Onana ısrarı

Beşiktaş, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Fransız basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Lens'te forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana'yı takibe aldı. Haberde, Onana'nın rotasyon oyuncusu olmak istemediği için ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.
Beşiktaş, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Fransız basınının haberine göre siyah-beyazlılar, Lens'te forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha Jean Onana'yı takibe aldı. Haberde, Onana'nın rotasyon oyuncusu olmak istemediği için ayrılmak istediğini söylediği belirtildi.