TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Beşiktaş'a karşı teklif!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı.
Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, İspanya'ya giderek transfer görüşmeleri yürütmeye başladı.
İlk durağı Barcelona olan yönetici, Katalan devinin futbol direktörü Mateu Alemany ile görüştü.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Osasuna'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Abde Ezzalzouli'yi gözüne kestirirken sol kanadın kiralık durumunu sordu.
TEKLiFE SICAK BAKILMADI
Sabah'ta yer alan habere göre İspanyol devinin idarecileri, Beşiktaş'ın bu arzusuna olumsuz yanıt vererek, gelecek sezon Faslı genç yeteneğin kadrolarında önemli bir yer tutacağını belirtti.
Barcelona'nın, Beşiktaş'a önerisi Alex Collado oldu.
Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Elche'ye kiralık gönderdiği 24 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlılara verebileceğini iletti.
2 GOLLÜK KATKISI VAR
Geçen sezon Elche'de 17 maçta süre bulan oyuncu, 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.