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TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Beşiktaş'a karşı teklif!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar bu anlamda Barcelona ile sıkı bir transfer pazarlığına girdi. Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlılar Osasuna'da kiralık oynayan Faslı Abde Ezzalzouli'yi isterken Barça'dan olumsuz yanıt geldi. Katalanlar bu futbolcunun yerine başka sürpriz bir oyuncuyu Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Beşiktaş'a karşı teklif!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Osasuna'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Abde Ezzalzouli'yi gözüne kestirirken sol kanadın kiralık durumunu sordu.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Beşiktaş'a karşı teklif!

TEKLiFE SICAK BAKILMADI

Sabah'ta yer alan habere göre İspanyol devinin idarecileri, Beşiktaş'ın bu arzusuna olumsuz yanıt vererek, gelecek sezon Faslı genç yeteneğin kadrolarında önemli bir yer tutacağını belirtti.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Beşiktaş'a karşı teklif!

Barcelona'nın, Beşiktaş'a önerisi Alex Collado oldu.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Beşiktaş'a karşı teklif!

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Elche'ye kiralık gönderdiği 24 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlılara verebileceğini iletti.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Beşiktaş'a karşı teklif!

Sağ kanat ve 10 numarada ter döken İspanyol oyuncu, Beşiktaş cephesinde karşılık bulmadı.

TRANSFER HABERİ | Barcelona'dan Beşiktaş'a karşı teklif!

2 GOLLÜK KATKISI VAR

Geçen sezon Elche'de 17 maçta süre bulan oyuncu, 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.

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