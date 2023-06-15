Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | İspanyollar Kondogbia müjdesini duyurdu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | İspanyollar Kondogbia müjdesini duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Kondogbia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyolların ünlü Marca gazetesi oyuncunun transfer durumu hakkında siyah beyazlı camiaya müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | İspanyollar Kondogbia müjdesini duyurdu!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları düvem ederken, siyah-beyazlıların listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Geoffrey Kondogbia için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kısa süre önce adı hızlı bir şekilde Beşiktaş'la anılmaya başlanan Atletico Madrid'yi Kondogbia için İspanyol basınından yeni iddialar geldi. Marca gazetesi, Atletico'nun kadrodan göndermek istediği 30 yaşındaki Afrikalı oyuncudan 5 milyon euro kazanmak istediğini yazarken "Ancak Beşiktaş sadece 2 milyon euro önerdi" ifadelerini kullandı.

A.MADRİD'LE 1 YIL DAHA ANLAŞMASI VAR

Haberde İstanbul'da depremzedelere yardım için oynanan yardım maçında iki kulübün ilişkilerinin güçlendiğinin altı çizildi. "Bu yakın dostluk orta yolun bulunmasını sağlayabilir. Atletico indirim yapar, Türkler de biraz daha fiyat yükseltir ve kısa süre içerisinde imzalar atılır" yorumu yapıldı. Ayrıca Atletico Madrid'in Kondogbia'yı kesinlikle elden çıkaracağı da belirtildi. Şu anda 30 yaşında olan Kondogbia'nın Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.88 boyundaki ön liberonun piyasa değeri 14 milyon euro civarında gösteriliyor.

WOLVES DE DEVREDE

Beşiktaş'ın gözdesi Geoffrey Kondogbia için İngiltere'den bir tehlike ortaya çıktı. Wolves'in, Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Kondogbia'yı olası bir yaz transferi için izlediği belirtildi. Bir süredir İngiliz ekibinin radarında olan 30 yaşındaki oyuncu için Wolves'in 4 milyon sterlin gibi bir rakamı gözden çıkardığı öğrenildi. Wolves, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin milli oyuncusu için henüz resmi teklifini yapmadı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Şenol Güneş yeni prensini buldu! Genç yıldız kartal oluyor...
Selin Türkmen gönlünü Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç’a kaptırdı! Çiçeği burnunda çift Göcek’te...
G.Saray'dan Icardi'ye çılgın teklif!
G.Saray'dan forvet hamlesi! Icardi'yle birlikte...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hollandalı sol kanattan Beşiktaş'a yeşil ışık!
Trabzonspor'a o yıldızda çifte rakip!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Haziran)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" 07:18
Fofana da listede Fofana da listede 06:24
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:16
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:13
Efeler bileti kaptı Efeler bileti kaptı 01:02
Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de 01:00
Daha Eski
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! 23:52
Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! 23:48
F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... 23:32
Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 23:32