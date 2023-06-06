Kondogbia’dan olumsuz yanıt

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine düşünülen isimlerden biri olan Geoffrey Kondogbia'dan kötü haber geldi. Beşiktaş'ın yaptığı 2.5 milyon euro'luk teklifi reddeden İspanyol takımının teklif iyileştirilirse tekrardan masaya oturacağı belirtilse de, 30 yaşındaki Kondogbia'nın ise kariyerine Avrupa'da devam edebileceğini düşündüğü için Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği iddia edildi. Kondogbia bu sezon 13 maçta ilk 11'de başlayabildi. Toplamda 27 maça çıkan Kondogbia gol katkısı veremezken yalnızca 2 asist yapabildi.
Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine düşünülen isimlerden biri olan Geoffrey Kondogbia'dan kötü haber geldi. Beşiktaş'ın yaptığı 2.5 milyon euro'luk teklifi reddeden İspanyol takımının teklif iyileştirilirse tekrardan masaya oturacağı belirtilse de, 30 yaşındaki Kondogbia'nın ise kariyerine Avrupa'da devam edebileceğini düşündüğü için Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği iddia edildi. Kondogbia bu sezon 13 maçta ilk 11'de başlayabildi. Toplamda 27 maça çıkan Kondogbia gol katkısı veremezken yalnızca 2 asist yapabildi.