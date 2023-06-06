Burak: Şenol hocam beni düşünüyordur!

Fortuna Sittard'la yollarını ayıran Burak Yılmaz, dün yaptığı açıklamayla aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Burak, Şenol Güneş ile görüştüklerini ifade ederek, "Buraya, Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da mutlaka benimle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Tabii olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum. Ben projeyle alakalı konuşuyorum, bunun için de sabır olması gerekir" diye konuştu. Burak Yılmaz'ın bu açıklaması, önümüzdeki sezon Beşiktaş teknik heyetinde bir görev alabileceği şeklinde yorumlandı.
Fortuna Sittard'la yollarını ayıran Burak Yılmaz, dün yaptığı açıklamayla aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Burak, Şenol Güneş ile görüştüklerini ifade ederek, "Buraya, Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da mutlaka benimle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Tabii olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum. Ben projeyle alakalı konuşuyorum, bunun için de sabır olması gerekir" diye konuştu. Burak Yılmaz'ın bu açıklaması, önümüzdeki sezon Beşiktaş teknik heyetinde bir görev alabileceği şeklinde yorumlandı.