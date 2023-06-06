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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Ligi üçüncü tamamlarsa...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Konya ekibiyle oynanacak maçtan galip ayrılması durumunda Fenerbahçe'yi geçerek ligi üçüncü sırada bitirecek. Beraberlik ve mağlubiyette sezonu üçüncü sırada noktalayacak olan siyah-beyazlılar, ligi üçüncülükle tamamlarsa Konferans Ligi play-off turunda Avrupa devleriyle mücadele edecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 09:39
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Ligi üçüncü tamamlarsa...

Beşiktaş tüm hesaplar sezonu ikinci sırada tamamlamak üzere yapılıyor. F.Bahçe'nin G.Saray'a kaybetmesinin ardından Beşiktaş için lig ikinciliği ihtimali oldukça güçlendi.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Ligi üçüncü tamamlarsa...

Siyah-beyazlılar, çarşamba akşamı Konyaspor'u yenmesi durumunda sezonu ikinci sırada noktalayacak. Sıralama Avrupa'ya katılımı etkilemese de muhtemel rakipler konusunda oldukça önemli.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Ligi üçüncü tamamlarsa...

Çünkü Beşiktaş, sezonu ikinci bitirmesi halinde UEFA Konferans Ligi play off turunda, daha kolay rakiplerle karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın haberine göre işte o farklar:

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