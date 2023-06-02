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Favori Denayer

Savunmasını güçlendirmek isteyen Kartal, Al-Ahli’den ayrılacak olan Jason Denayer imza parası istemezse işi hemen bitirecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Favori Denayer

Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar bir süre önce gündemine gelen Jason Denayer'i yeniden listesinin ilk sırasına çıkardı. Genç yıldız Tayyip Talha ile rekabet edebilecek sağ stoper almak için harekete geçen siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Belçikalı stoper ile geç olmadan anlaşma yapmak istiyor. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Al-Ahli'den ayrılacak olan Denayer, imza parası talep etmemesi durumunda işi hemen bitirecek. Belçikalı oyuncu G.Saray formasını 50 kez giydi.


AMARTEY İÇİN ÇAĞLAR DEVREDE


Beşiktaş, stoper listedeki isimlerden L. City'den Daniel Amartey için Çağlar Söyüncü'yü devreye soktu. Şenol Güneş'in, milli takımdan öğrencisi Çağlar ile görüşerek Amartey ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

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