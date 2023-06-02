Beşiktaş'ta keyfim yerinde

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği ve performansıyla yıldızlaşan Redmond, Daily Mail'e konuştu. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan ve başka talipleri de olan İngiliz yıldız şu ifadeleri kullandı: "Kendimi zihinsel olarak zinde, aç ve fiziksel olarak iyi hissediyorum. 29 yaşındayım, hala en üst seviyede verecek bir şeylerim var. Beşiktaş'ta geçirdiğim zamandan keyif aldım. Buraya meydan okumak için geldim ama futbolun gerçekliği düşündüğümün çok ötesindeydi. Kalmak bir olasılıksa oturup konuşuruz."



FUTBOL SEVGİLERİ BAMBAŞKA



Sokakta kendisine gösterilen ilgiyi, ülkedeki futbol sevgisi bağlamında yorumlayan tecrübeli orta saha oyuncusu Nathan Redmond şöyle devam etti: "İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar elimi sıkmak ve "galibiyet için teşekkürler" ya da "bizim için oynadığın için teşekkürler" demek için biz yemeğimizi bitirene kadar kibarca bekliyor. Bu durum futbolun bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini fark etmemi sağladı. Taraftarlarımızın yarattığı atmosfer inanılmaz. Hazırlık süreci gerçekten çılgınca."



TÜRK HALKININ GÜCÜNÜ GÖRDÜK



Redmond, Türkiye'de yaşanan depremdeki insanlık trajedisine karşı toplumun birleştiğinden şu sözlerle bahsetti: "Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Futbol dünyası da hemen harekete geçti. İçinde olana kadar yarattığı etkinin farkına varamıyorsunuz. Herkes yardım fikirleri getirmek için üzerine düşeni yapıyordu. Bu, Türkiye'deki büyük kulüplerin önemini ve neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu."



VAY CANINA DEDİĞİM AN!



Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklar için etkinliğini yorumlayan Redmond "Oyuncular taraftarları alkışlamak için durakladılar. Oyuncakları beyaz çizgilerden uzak tutmaya çalışıyorduk ama hiç durmuyordu. 'Vay canına' dediğim anlarından biriydi" diye konuştu.



Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkan Redmond 6 gol attı, 6 da asist yaptı ve toplamda 12 gole direkt olarak katkı sağladı.



TÜRKIYE'DE BİR BOĞA



İngiliz basını, Redmond'un röportajını "Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla verirken, "Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı. Son zamanlarda Beşiktaş'ın Türk taraftarı için parlak bir büyünün tadını çıkardı" ifadelerine yer verildi.