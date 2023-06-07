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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan veda mesajı!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson, Konyaspor mücadelesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Kanadalı oyuncu,“Hayatımın en güzel dönemini burada yaşadım. Burası, bu stat, bu şehir benim için çok özel oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 23:23
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan veda mesajı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 10 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten Atiba Hutchinson'un da sözleşmesi sona erdi.

Mücadelenin ardından son kez Vodafone Park çimlerine çıkan 40 yaşındaki futbolcu, taraftarlara seslendi. Kanadalı futbolcu, "Bugün kazanamadığımız için üzgünüz. Sezonun son maçıydı, benim de son maçımdı. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var. Bu kulübe, herkese minnettarım. Başkanımıza minnettarım, bana çok fazla fırsat sundu, destek verdi. Burada 10 sezon geçirdim. Hayatımın en güzel dönemini burada yaşadım. Burası, bu stat, bu şehir benim için çok özel oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bana gösterilen sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Ailem de çocuklarım da burada. Onlara teşekkür ederim. Sizlere bugün veda ediyorum, sizleri çok seviyorum. Sizi takip etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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