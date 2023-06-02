Şenol Güneş’e pastalı kutlama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı. Saha içindeki kutlama, teknik ekip ve futbolcuların katılımıyla kaptan Cenk ve Necip ile birlikte pasta kesimiyle gerçekleştirildi. Kulübün resmi twitter hesabından da "İyi ki Doğdun" paylaşımı yapıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı. Saha içindeki kutlama, teknik ekip ve futbolcuların katılımıyla kaptan Cenk ve Necip ile birlikte pasta kesimiyle gerçekleştirildi. Kulübün resmi twitter hesabından da "İyi ki Doğdun" paylaşımı yapıldı.