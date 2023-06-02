Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

