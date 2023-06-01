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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar bir süre önce gündemine gelen Jason Denayer'i yeniden listesine aldı. İşte transfer şartı... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

Süper Lig'de sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'la rekabet edebilecek sağ stoper almak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

Sezon başında da gündeme gelen Jason Denayer yeniden radara girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

Yönetim, 27 yaşındaki Belçikalı stopere, bonservis ve imza parası talebi olmaması halinde olumlu bakıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

JASON DENAYER KİMDİR?

28 Haziran 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Kariyerine JMG Lier'de başladı ardından Manchester City altyapısına transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

Sırasıyla Celtic, Galatasaray, Sunderland ve Olympique Lyon formaları giydi. Jason Denayer'in Lyon ile sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer 3 gol katkısı sağladı. Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

Belçika Milli Takımı'nda 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı. Kongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da gündem yeniden Denayer! Transfer şartı...

27 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro...

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