Haberler Beşiktaş Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Redmond ile paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Redmond ile paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

17

Demirspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'den önce kalesinden çıkan Mer t Günok, son anda yatarak topu kontrol etti.

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Demirspor tacı hızlı kullandı. Colley'den seken top, ceza alanındaki Belhanda'nın önünde kaldı. Onun vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

+1

Çalımlarla ceza sahasına giren Redmond'un kale sahası çizgisine doğru yaptığı ortada oluşan karambol sonrası savunma, topu kornere attı.

+4

Amir Hadziahmetovic'in sağ kanatta uzak mesafeden ortasında topla buluşan Aboubakar'ın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1

46

Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. Sol çaprazda topla buluşan Gedson, İsmail'den sıyrılıp harika vurdu. Uzak köşeden top ağlarla buluştu: 1-2.

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Cherif Ndiaye, topu uzaklaştırmak isterken Saiss'e vurdu; hakem penaltıyı verdi. Topun başına gelen Cenk Tosun, Ertaç 'ı terse yatırdı: 1-3.

+6

Hakem, Ertaç'ın Gedson'a hareketini VAR'da inceleyip penaltıyla değerlendirdi. Atışı kullanan Aboubakar, gol perdesini kapadı: 1-4.

+15

Adana Demirspor etkili geldi... Yusuf Sarı'nın sert şutunu mükemmel önleyen kaleci Mert, gole izin vermedi ve mücadele 4-1 sona erdi.

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