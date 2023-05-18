TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Luis Chavez, Batista Mendy ve Wilmar Barrios için düğmeye bastı!

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye için harekete geçti. Kara Kartallar, Brezilyalı yıldız Josef de Souza'nın devre arasındaki ayrılığının ardından bu bölgeyi sağlam ve kaliteli bir isimle doldurmak istiyor. Siyah-beyazlılarda ön libero için gündeme gelen ve öne çıkan isimler Luis Chavez, Batista Mendy ve Wilmar Barrios oldu.

ÇOK YÖNLÜ MEKSİKALI

Meksika ekibi Pachuca'da forma giyen Luis Chavez'in kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 6 milyon Euro olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların Chavez'i yakından takip ettiği belirtilirken önümüzdeki günlerde pazarlıklara başlanacak. Asıl mevkii ön libero olan ve aynı zamanda merkez orta sahada da görev yapan Luis Chavez bu sezon ligde 17 karşılaşmaya çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

FRANSA SEFERİ OLACAK

Beşiktaş'ın ön libero için diğer bir adayı da Fransa'da Angers forması giyen Batista Mendy. 23 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mendy bu sezon 32 maça çıkarken gol ya da asist katkısı veremedi. 1.91 boyundaki futbolcu, stoper bölgesinde de görev alabiliyor. Beşiktaş yönetimi, 3 milyon euro bedel biçilen Mendy için de önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Fransız oyuncu, son sırada yer alan takımdan ayrılmak istiyor.

MENAJERİ KAPIYI AÇTI

Kara Kartal'ın bu bölge için son adayı ise Rusya'da Zenit forması giyen Wilmar Barrios. 2026'ya dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta 1 gol ve 2 asist üretti. Tecrübeli oyuncunun menajeri Luis Felipe Posso geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfere açık kapı bırakarak, "Futbolda ve hayatta bazı şeyler olabilir. Willmar Zenit'te oynamaktan çok mutlu ama eğer iyi bir takım ona ihtiyaç duyarsa bunu düşünecektir" ifadelerini kullanmıştı.

LUIS CHAVEZ

Meksikalı orta saha Chavez, profesyonel kulüp kariyerinde 248 resmi maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki oyuncu bu periyotta rakip fileleri 19 kez havalandırırken, 17 de asist yaparak toplamda 36 gole direkt katkı sağladı.

BATISTA MENDY

Kartal'ın transfer listesindeki isimlerden 23 yaşındaki Batista Mendy, profesyonel olarak görev yaptığı Nantes ve Angers kulüplerinde toplam 113 maça çıktı. Genç oyuncu 1 gol ve 1 asitlik bir performans sergileyebildi.



WILMAR BARRIOS

Kara Kartal'ın en tecrübeli ön libero adaylarından biri olan Barrios, toplam 358 resmi maçta forma giydi. Rakip fileleri 9 kez havalandıran, 11 de asist yapan 29 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu 20 gole direkt katkı sağladı.