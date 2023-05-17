TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Lingard sürprizi!

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlamasına şimdiden başlayan siyah-Beyazlılar, Nottingham Forest ile sözleşmesi sona erecek olan Jesse Lingard'ı gündemine aldı. Beşiktaş'ın Jesse Lingard'ın peşinde olduğu iddia edildi. Nottingham Forest ile sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan İngiliz 10 numara Jesse Lingard, sezon sonunda boşa çıkacak.

BU SEZON 20 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Siyah - Beyazlılar, sezon sonunda boşa çıkacak olan Lingard ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki oyuncuyu bonservis ödemeden transfer etmek istiyor. Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol 2 asistlik istatistik yakaladı. İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak görünüyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Jesse Lingard, profesyonel kulüp kariyerinde 318 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 58 kez havalandıran İngiliz yıldız, 37 de asisti yaparken toplamda 95 gole direkt olarak katkı sağladı.