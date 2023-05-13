BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'ye Dele Alli tepkisi!

"Neler olup bittiğini çok net bilmiyorum. Ama bana göre bunun bir anlamı yok. Şu anda senin için yeterince iyi değil, bu yüzden onu geri gönderiyorsun. Ama yaz aylarında onunla ücretsiz olarak sözleşme mi imzalayacaksın? Bunun hiçbir anlamı yok."