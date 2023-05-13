Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'ye Dele Alli tepkisi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'ye Dele Alli tepkisi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli'de istediği verimi alamadı. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yıldız isimle ilgili sözlerine ise Kevin Campbell'den tepki geldi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:45
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'ye Dele Alli tepkisi!

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Sky Sports yorumcusu Kevin Campbell'dan Dele Alli'nin Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'ye Dele Alli tepkisi!

Campbell, Başkan Çebi'nin İngiliz oyuncu için "Bedelsiz olarak gelirse ona kapımız açık olur" açıklamasına istinaden, şu yorumu yaptı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'ye Dele Alli tepkisi!

"Neler olup bittiğini çok net bilmiyorum. Ama bana göre bunun bir anlamı yok. Şu anda senin için yeterince iyi değil, bu yüzden onu geri gönderiyorsun. Ama yaz aylarında onunla ücretsiz olarak sözleşme mi imzalayacaksın? Bunun hiçbir anlamı yok."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal eski G.Saraylı stoperi istiyor!
Dört büyükler arasında transferde dev kapışma!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023 - 13 Mayıs
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efsane isimden Başkan Çebi'ye Dele Alli tepkisi! Efsane isimden Başkan Çebi'ye Dele Alli tepkisi! 13:45
Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp! Pınar Karşıyaka deplasmanda kayıp! 12:51
Kayserispor'a PFDK'dan ceza! Kayserispor'a PFDK'dan ceza! 12:49
F.Bahçe'de Jesus'un alternatifleri belli oldu! F.Bahçe'de Jesus'un alternatifleri belli oldu! 12:30
Dortmund - B'M'Gladbach maçı saat kaçta? Dortmund - B'M'Gladbach maçı saat kaçta? 12:19
Bochum - Augsburg maçı saat kaçta? Bochum - Augsburg maçı saat kaçta? 12:14
Daha Eski
Wolfsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta? Wolfsburg - Hoffenheim maçı saat kaçta? 12:11
Kartal eski G.Saraylı stoperi istiyor! Kartal eski G.Saraylı stoperi istiyor! 12:10
Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Mainz 05 maçı saat kaçta? 12:06
Union Berlin - Freiburg maçı saat kaçta? Union Berlin - Freiburg maçı saat kaçta? 12:02
Bayern Münih - Schalke 04 maçı saat kaçta? Bayern Münih - Schalke 04 maçı saat kaçta? 11:57
Inter - Sassuolo maçı saat kaçta? Inter - Sassuolo maçı saat kaçta? 11:52