Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Matias Rojas listeye eklendi

Gelecek sezon için transfer harekatına başlayan Beşiktaş, 10 numara pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kara Kartal, yeni transferini Arjantin Ligi'nden yapmaya hazırlanıyor.
Gaziantep FK'dan transfer edilen Alexandru Maxim ile yolları ayırmayı planlayan ve bu mevki için birçok alternatif ismi değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Arjantin'de Racing Club forması giyen Matias Rojas'ı takibe aldı.
Takvim'in haberine göre, 10 numara pozisyonunun dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen Paraguaylı futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer detaylıca araştırmaya başladı.