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Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Matias Rojas listeye eklendi

Süper Lig'de şampiyonluk umudunu sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Alexandru Maxim ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlılar gözünü Paraguaylı 10 numaraya çevirdi. İşte Beşiktaş'ın yapacağı teklif... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Matias Rojas listeye eklendi

Gelecek sezon için transfer harekatına başlayan Beşiktaş, 10 numara pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kara Kartal, yeni transferini Arjantin Ligi'nden yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Matias Rojas listeye eklendi

Gaziantep FK'dan transfer edilen Alexandru Maxim ile yolları ayırmayı planlayan ve bu mevki için birçok alternatif ismi değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Arjantin'de Racing Club forması giyen Matias Rojas'ı takibe aldı.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Matias Rojas listeye eklendi

Takvim'in haberine göre, 10 numara pozisyonunun dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen Paraguaylı futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer detaylıca araştırmaya başladı.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Matias Rojas listeye eklendi

Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan yıldız futbolcunun da kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş'a sıcak bakabileceği ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 15 maça çıkan Matias Rojas, 8 gol atarken 1 de asist yaptı.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Matias Rojas listeye eklendi

Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan ve yüksek top tekniğinin yanı sıra oyun görüşüyle de Güney Amerika'da futbol otoritelerinin övgüler yağdırdığı futbolcu, daha önce kariyerinde Defansa, Lanus ve Cerro Porteno takımlarında forma giymişti.

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