Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı! Matias Rojas listeye eklendi

Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan yıldız futbolcunun da kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş'a sıcak bakabileceği ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 15 maça çıkan Matias Rojas, 8 gol atarken 1 de asist yaptı.