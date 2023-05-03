TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi

Derbide Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlaması yapılıyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar sözleşmesi sezon sonu sona ericek yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
Beşiktaş Yönetimi'nin 28 yaşındaki Ganalı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ilk görüşmede Beşiktaş'ın teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi. Ancak iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor.
Takvim'de yer alan habere göre, siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki Djiku'nun menajeri ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da teklifler olduğu öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR!
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde 29 maçta görev alan Djiku 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.