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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi

Derbide Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlaması yapılıyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar sözleşmesi sezon sonu sona ericek yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte transferin detayları... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi

Derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetime transfer raporunu iletti.

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi

Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku ile temas kurdu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi

Beşiktaş Yönetimi'nin 28 yaşındaki Ganalı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ilk görüşmede Beşiktaş'ın teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi. Ancak iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi

Takvim'de yer alan habere göre, siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki Djiku'nun menajeri ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da teklifler olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR!

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde 29 maçta görev alan Djiku 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi

Gana Milli Takımı'nda 20 maçta görev alan Ganalı stoperin 1 golü bulunuyor. Strasbourg, yıldız oyuncuyu 2019 yılında Caen'dan 4.5 milyon euro'ya transfer etmişti.

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