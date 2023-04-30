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Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi belli oldu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın daha önce yönettiği Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının bilançosu belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 11:28
Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirveyi oldukça yakından ilgilendiren bir derbi mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşmada Beşiktaş ile lider Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi belli oldu!

Derbi maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte Şansalan'ın iki takımın yönettiği maçlarının bilançosu...

Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi belli oldu!

Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek olan hakem Ali Şansalan, daha önce siyah-beyazlıların 13 maçını yönetti.

Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi belli oldu!

Beşiktaş bu karşılaşmalarda 8 galibiyet alırken, 4 kez berabere kaldı ve 1 kez de kaybetti.

Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi belli oldu!

Galatasaray ise Ali Şansalan'ın yönettiği 12 müsabakada 8 galibiyet alırken 2 kez de rakibiyle berabere kaldı. Aslan bu mücadelelerin 2'sini kaybetti.

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