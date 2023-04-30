Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirveyi oldukça yakından ilgilendiren bir derbi mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşmada Beşiktaş ile lider Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirveyi oldukça yakından ilgilendiren bir derbi mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşmada Beşiktaş ile lider Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
Derbi maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte Şansalan'ın iki takımın yönettiği maçlarının bilançosu...
Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek olan hakem Ali Şansalan, daha önce siyah-beyazlıların 13 maçını yönetti.
Beşiktaş bu karşılaşmalarda 8 galibiyet alırken, 4 kez berabere kaldı ve 1 kez de kaybetti.
Galatasaray ise Ali Şansalan'ın yönettiği 12 müsabakada 8 galibiyet alırken 2 kez de rakibiyle berabere kaldı. Aslan bu mücadelelerin 2'sini kaybetti.