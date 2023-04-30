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Beşiktaş'ta Şenol Güneş Galatasaray derbisi öncesi konuştu! "Bugün kazanırsak..."

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş kritik derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 18:25 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 18:36
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Galatasaray derbisi öncesi konuştu! "Bugün kazanırsak..."

Süper Lig'in 32. haftasında kritik derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde ise siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Konum itibarıyla Galatasaray lider durumda. Biz üçüncüyüz, arada Fenerbahçe var. Puan savaşlarının devam ettiği bir yarıştayız. Yukarıya çıkmak için kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız var. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maç bekliyorduk.

Hava güzel, ambiyans güzel. Güzel futbol için her şey var. Sevginin, saygının olduğu, kazananın da biz olduğumuz bir derbi bekliyoruz.

Her maçın sonucu bir başka hedefleri getirebilir. Geçmişten bugüne gelinceye kadar takımdan beklenen şampiyonluktur, aldığınız her olumsuz sonuç kötü durum getiriyor. Ondan kurtulmak için güzel futbol, güzel sonuçlar gerekiyor. Geride olmamıza rağmen takımda iyi bir hava var. Bugünkü maçta yapacaklarımız bize yeni işaretler verecektir. Galatasaray iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Durumları bizden iyi. Bugün kazanırsak çok daha olumlu şeyler söyleyebiliriz.

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