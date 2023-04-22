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BEŞİKTAŞ HABERİ: Seriye devam! İşte Güneş'in Ümraniyespor maçı 11'i

Son 9 maçta sadece 1 kez mağlup siyah-beyazlılar, son 11 maçında 2 kez kazanabilen HangiKredi Ümraniyespor’u devirerek yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. İşte haberin ayrıntıları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Seriye devam! İşte Güneş'in Ümraniyespor maçı 11'i

Kartal'da 2 eksik

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Ümraniye-spor karşısında forma giyemeyecek. Ameliyat edilen genç stoper Tayyip Talha Sanuç ile yine küçük bir operasyon geçiren İngiliz yıldız Dele Alli, takımdaki yerlerini alamayacak.

Eskiye geri dönüş

Teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında ideal kadrosuna dönüş yapmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam bu akşam, Trabzonspor derbisinden önce Süper Lig'de 5'te 5 yapan kadroyu yeniden sahaya sürecek.

Gedson yedekte

Gedson Fernandes'in temposunu beğenen ancak pas kalitesi ve hücum katkısından memnun olmayan teknik heyetin Portekizliyi bugünkü karşılaşmada yedek soyundurması bekleniyor. Siyahbeyazlı takım ile ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta varlık gösteremeyen Alexandru Maxim de yeniden kulübeye dönecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 9 maçında sadece 1 kez mağlup olurken, bu periyotta (biri hükmen olmak üzere) 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti ve 20 puan topladı. Ümraniyesor ise oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. bugüne kadar yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi. Beşiktaş, ilk yarıdaki maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Berke, Gheorge, Glumac, Epureanu, Onur, Geraldo, Avounou, Kartal, Sekidika, Kayoude, Umut

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar

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