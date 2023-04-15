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Gedson ilk peşinde

Skora katkısı sebebiyle eleştirilen Gedson, Trabzonspor maçına ayrı bir gözle bakıyor. Bu sezon gol sevinci yaşamayan Portekizli oyuncu, derbide bir ilk peşinde olacak. Siyah-beyazlı formayla ilk kez ağları sarsmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, “Artık zamanı geldi. Trabzonspor maçında bunu başaracağım. 3 puanla da dönersek çok güzel olacak” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Gedson ilk peşinde
Skora katkısı sebebiyle eleştirilen Gedson, Trabzonspor maçına ayrı bir gözle bakıyor. Bu sezon gol sevinci yaşamayan Portekizli oyuncu, derbide bir ilk peşinde olacak. Siyah-beyazlı formayla ilk kez ağları sarsmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, "Artık zamanı geldi. Trabzonspor maçında bunu başaracağım. 3 puanla da dönersek çok güzel olacak" ifadelerini kullandı
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