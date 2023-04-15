Gedson ilk peşinde

Skora katkısı sebebiyle eleştirilen Gedson, Trabzonspor maçına ayrı bir gözle bakıyor. Bu sezon gol sevinci yaşamayan Portekizli oyuncu, derbide bir ilk peşinde olacak. Siyah-beyazlı formayla ilk kez ağları sarsmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, “Artık zamanı geldi. Trabzonspor maçında bunu başaracağım. 3 puanla da dönersek çok güzel olacak” ifadelerini kullandı
Skora katkısı sebebiyle eleştirilen Gedson, Trabzonspor maçına ayrı bir gözle bakıyor. Bu sezon gol sevinci yaşamayan Portekizli oyuncu, derbide bir ilk peşinde olacak. Siyah-beyazlı formayla ilk kez ağları sarsmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, "Artık zamanı geldi. Trabzonspor maçında bunu başaracağım. 3 puanla da dönersek çok güzel olacak" ifadelerini kullandı