Beşiktaş - Atletico Madrid dostluk maçı İspanyol medyasında geniş yer buldu

Beşiktaş'ın dün İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Atletico Madrid'i konuk ettiği ve siyah beyazlıların 2-0'lık galibiyeti ile tamamlanan depremzedeler için düzenlenen dostluk maçının yankıları devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü'nün deprem felaketi sonrası hayata geçirdiği "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında dün Vodafone Park'ta Atletico Madrid ile oynadığı ve 2-0 kazandığı dostluk karşılaşması, İspanyol basınında geniş yer buldu.

İspanyol medyasından öne çıkan haberler şöyle:

Marca: Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir.

Mundo Deportivo: Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon takdire şayandı.

Sport: Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı.

AS: Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştılar.

GOAL İspanya: Beşiktaş ve Atletico'dan büyük dayanışma.