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Beşiktaş - Atletico Madrid maçı sonrası De Paul: Destek için buradayız

Atletico Madridli oyuncu De Paul, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. De Paul, depremzedelere destek için burada olduklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 00:23
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı sonrası De Paul: Destek için buradayız

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanası çerçevesinde depremzedeler için İspanya La Ligi ekibi Atletico Madrid'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İspanyol ekibinin Arjantinli futbolcusu De Paul, depremden etkilenenler için burada olduklarını ifade ederek, "Herkes için zor zamanlar. Destek için buradayız. Atletico Madrid olarak buraya gelip üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik. Beşiktaş, büyük bir kulüp ve ateşli taraftarı olduğunu biliyoruz. Bugünkü amacımız yardım etmekti. Türk futbolculardan Arda Turan'ı tanıyorum. Burada oynadı, iyi işler çıkardı" ifadelerini kullandı.

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