Puskas ödülüne aday gösterildi

İngiliz basını, Nathan Redmond'ın F.Bahçe'ye attığı muhteşem golü, Puskas Ödülü'ne aday gösterdi. "Planetfootball" adlı sitedeki haberin devamında Redmond'ın attığı gol şu ifadelerle anlatıldı: "Küçük çaplı bir banka soygunundaki kaçış sürücüsü gibi Redmond, rakip kaleye giderken sahada lastik izleri bıraktı ve müthiş bir gol attı. Topun gittiği yer olarak kalecinin bunu çıkarması imkansızdı."
İngiliz basını, Nathan Redmond'ın F.Bahçe'ye attığı muhteşem golü, Puskas Ödülü'ne aday gösterdi. "Planetfootball" adlı sitedeki haberin devamında Redmond'ın attığı gol şu ifadelerle anlatıldı: "Küçük çaplı bir banka soygunundaki kaçış sürücüsü gibi Redmond, rakip kaleye giderken sahada lastik izleri bıraktı ve müthiş bir gol attı. Topun gittiği yer olarak kalecinin bunu çıkarması imkansızdı."