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Baskı yapıldı

TFF, bazı kulüplere fikirlerini değiştirmesi için baskı yaptı”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Baskı yapıldı

Beşiktaş kulübü, dün resmi sitede yapılan paylaşımda TFF'nin, bazı kulüplere fikirlerini değiştirmesi için baskı yaptığını ifade etti. "Biz Biliyoruz da, Herkes de Görecek Gerçek Niyetinizi" başlığıyla yapılan açıklama şöyle: l TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır. Büyükekşi, almış oldukları hukuk dışı ve adil rekabetle hiçbir şekilde bağdaşmayan skandal kararla ilgili olarak ısrarla 11 Süper Lig kulübünün söz konusu kararın destekçileri oldukları yönünde kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan söylemlerde bulunmaktadır. l KULÜPLER Birliği'nin yazısı apaçık ortadadır. 11 kulübün mevcut sistemi desteklediği yönünde bir ifade ve de böyle bir anlam çıkarımı asla söz konusu olamaz. Buna rağmen TFF Başkanı ısrarla yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. Bu iyi niyetli bir tutum değildir. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu tavırları, taraf olduğu duygusunu kuvvetlendirmektedir. Tüm bu gerçekler ortadayken üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki bazı kulüplerimize görüşlerini değiştirmeleri konusunda baskı da yapılmıştır. l TÜM kulüplerin 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Kulüpler Birliği'ne yazılı görüşlerini iletmeleri gerekmesine rağmen, altı kulüp görüş bildirmemiş ve çekimser kalmıştır. Bu kulüplerimizin yöneticileri telefonla aranarak mevcut kararın devamı yönünde oy kullanmaları için baskı görmüş, bu baskının neticesinde de çekimser olan dört kulüp 10.02.2023 tarihli TFF Yönetim Kurulu kararlarının devamı yönündeki yeni görüşlerini(!) doğrudan TFF'ye yazılı olarak bildirmek zorunda bırakılmışlardır.

HANGİ KULÜPLER NE İSTEDİ?


Alanyaspor, Karagümrük, Gaziantep, Hatay, Başakşehir ve Sivasspor'dan oluşan 6 kulüp konuyla alakalı yazılı görüş bildirmedi. Adana Demirspor, Antalya, Beşiktaş, İstanbulspor, A.Gücü ve Trabzonspor'dan oluşan 6 kulüp; G.Antep ve Hatayspor'un oynadıkları müsabakaların yok sayılması gerektiği, F.Bahçe, G.Saray, Giresun, Kasımpaşa, Kayseri, Ümraniyespor'dan oluşan 6 kulüp 10 Şubat 2023 tarihli kararların devam etmesi; Konyaspor ise kararın devam etmesine ancak maçlarının sayılmamasına yönelik yeni bir karar alması halinde, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor ile karşılaşma taleplerini belirtmişlerdir.

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