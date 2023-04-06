Takke düştü kel göründü

Beşiktaş kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara tepki göstermeye devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulüpler Birliği'nin görüşleri hangi yönde oluşmuş olursa olsun görülmektedir ki TFF ön yargılı sabit bir fikrin peşinde gitmektedir. Birçok başka konuda olduğu gibi uygulamaya koyduğu bir PFDK talimatı değişikliği ile ilgili olarak kulüplerden tepki gelmesi üzerine Kulüpler Birliği'nin görüşünü alarak yeni bir yönetim kurulu kararı ile daha önce koymuş olduğu talimat değişikliği kuralını değiştiren TFF Yönetimi, bu konuda aynı yöntemi niye uygulamadığını futbol kamuoyuna da izah edememektedir" diyerek şöyle devam etti:



HUKUK İLKELERİNE AYKIRI



"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur. Türk futbolunu ve evrensel hukuk ilkelerini göz ardı etmekte bir beis görmeyen Mehmet Büyükekşi, bu tercihleriyle futbolumuzu bir yere taşıyamaz. İçinde bulunduğumuz sezonun gelecekte şaibeyle anılmaması adına, TFF yönetimini bu hatalı kararından bir an önce dönmeye davet ediyor, bu haklı mücadelemizde asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."