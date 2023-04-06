Haberler Beşiktaş Takke düştü kel göründü

Takke düştü kel göründü

Beşiktaş Kulübü, TFF'ye adeta ateş püskürdü. “TFF Başkanı Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını
göstermiştir ve bu tercihleriyle de futbolumuzu bir yere taşıyamaz”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Takke düştü kel göründü

Beşiktaş kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara tepki göstermeye devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulüpler Birliği'nin görüşleri hangi yönde oluşmuş olursa olsun görülmektedir ki TFF ön yargılı sabit bir fikrin peşinde gitmektedir. Birçok başka konuda olduğu gibi uygulamaya koyduğu bir PFDK talimatı değişikliği ile ilgili olarak kulüplerden tepki gelmesi üzerine Kulüpler Birliği'nin görüşünü alarak yeni bir yönetim kurulu kararı ile daha önce koymuş olduğu talimat değişikliği kuralını değiştiren TFF Yönetimi, bu konuda aynı yöntemi niye uygulamadığını futbol kamuoyuna da izah edememektedir" diyerek şöyle devam etti:


HUKUK İLKELERİNE AYKIRI


"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur. Türk futbolunu ve evrensel hukuk ilkelerini göz ardı etmekte bir beis görmeyen Mehmet Büyükekşi, bu tercihleriyle futbolumuzu bir yere taşıyamaz. İçinde bulunduğumuz sezonun gelecekte şaibeyle anılmaması adına, TFF yönetimini bu hatalı kararından bir an önce dönmeye davet ediyor, bu haklı mücadelemizde asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

DİĞER
45 yaşındaki Emine Ün cesaretini konuşturdu! Emine Ün sıfır makyaj hali ile adeta 'hodri meydan' dedi!
Çağla Şikel çileden çıktı! 13 yaşındaki oğlu Kuzey'in 200 bin TL'lik...
F.Bahçe'de tek hedef zafer! İşte Jesus'un 11'i...
Jesus'un kaderi pamuk ipliğine bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Redmond'ın gönlü Ada'da!
Şenol Güneş'ten flaş F.Bahçe maçı açıklaması!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi (5 NİSAN)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sert eleştiri! "Kadir Sağlam'la birlikte battı" Sert eleştiri! "Kadir Sağlam'la birlikte battı" 07:57
Olay sözler! "G.Saray'ı saf dışı bırakmak için..." Olay sözler! "G.Saray'ı saf dışı bırakmak için..." 07:31
Buruk'tan hakem isyanı! Buruk'tan hakem isyanı! 01:19
G.Saray kupaya veda etti! G.Saray kupaya veda etti! 01:19
El Clasico'da finale yükselen Real Madrid oldu! El Clasico'da finale yükselen Real Madrid oldu! 01:19
G.Saray'dan penaltı itirazı! G.Saray'dan penaltı itirazı! 01:18
Daha Eski
Başakşehir'de Emre Belözoğlu kızardı! İşte o anlar... Başakşehir'de Emre Belözoğlu kızardı! İşte o anlar... 01:18
Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı? 01:18
Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor 01:18
F.Bahçe'ye İngiltere'den forvet! F.Bahçe'ye İngiltere'den forvet! 01:18
Şenol Güneş'ten flaş F.Bahçe maçı açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş F.Bahçe maçı açıklaması! 01:18
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e gönderme! Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e gönderme! 01:18