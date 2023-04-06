Orta'yı örnek alın

Beşiktaş Kulübü, Kadıköy'de 10 kişiyle 4-2 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde hakemin sarı-lacivertli ekip lehine verdiği penaltı kararının doğru olmadığını belirten MHK Başkanı Lale Orta'yı tebrik etti. Önceki akşam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada TFF MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 38. dakikasında sarılacivertli futbolcu Arda Güler'in ceza sahasında yerde kalmasıyla siyah-beyazlıların aleyhine verilen penaltı kararının yanlış olduğunu söylemişti. Beşiktaş da bu davranışından dolayı Lale Orta'yı tebrik etti. Siyah-beyazlıların sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"F.Bahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur. Bu hususun MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır. Bu davranışı nedeniyle Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Hanımefendi'nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."



LALE ORTA NE DEMİŞTİ?



"Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi, bu biraz hakem şansı. İçimizi biraz olsun rahatlattı. Art niyet yok, insani hata. Halil Umut Meler buradan ders çıkartacaktır ve performansını olumluya doğru düzeltecektir.