Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilen takımlarla ilgili kararı hakında konuştu.



Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme kararı sonrası, TFF'nin iki ekiple oynayacak takımlara 3 puan ve 3 gol averajı verilmesi yönünde karar aldı. Beşiktaş ve bazı kulüpler karara itiraz etti ama sonuç değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin oylamasını değiştirdiğini iddia eden Ahmet Nur Çebi, ligin bu şekilde tescil edilemeyeceğini söyledi.



"LİG BÖYLE TESCİL EDİLEMEZ!"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada "TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.



"UEFA'YA GİDECEĞİM!"

Konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na değil, UEFA'ya başvuracaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi "TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım." açıklamasını yaptı.

ÇEBİ'DEN JESUS SÖZLERİ!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig ile ilgili Play-Off sözlerinin sorulması üzerine de açıklama yaptı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Play-Off oynanmalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Bu sorunun muhatabı ben değilim." dedi.



Ahmet Nur Çebi ayrıca "Hocası 'Play-Off' dedi. Başkanı açıklama yapmadı. Ali Bey'e Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda sordum, 'Yok öyle bir şey' dedi." açıklamasını yaptı.

"YAPTIKLARI KAYIKÇI KAVGASI!"

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lale Orta ve hakemler konusunda yaptığı tartışmalar kayıkçı kavgasıdır. Aslında 2 kulüp de mutlu. Mutsuz olan diğer kulüpler. Lale Orta'yı derbideki penaltı kararı yanlış dediği için aradım, tebrik ettim."

"Erden Timur, 'Ligi bitirtmeyiz' diyor. Ceza vermiyorlar. Biz konuşunca çatır çatır ceza veriyorlar. Neden sezon sonunda konuşuyorsun? Şampiyon olursam konuşmam, şampiyon olmazsam konuşurum mu demek?"

DELE ALLI, MASUAKU VE REDMOND...

"Dele Alli bonservisini alıp, gelmesi halinde 1 yıl daha devam ederiz. Arthur Masuaku ile yola devam etmeyi planlıyoruz. Nathan Redmond, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Pazarlık edeceğiz."

STAT SPONSORLUĞU KONUSU!

"Rus firması dışında Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere'den 3 farklı şirket ile stat isim sponsorluğu için görüşme halindeyiz. Henüz konu netleşmedi."