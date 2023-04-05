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Beşiktaş Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'yi deplasmanında 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 19:07
Beşiktaş Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'yi deplasmanında 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. İlk yarım saat salon çalışması yapan futbolcular, sahaya çıktıktan sonra uzun pas istasyonu ve kalecisiz pas çalışması yaptı. Son bölümde ise Giresunspor maçının taktik antrenmanı gerçekleştirildi.

Hafif sakatlığı bulunan ve dinlendirilen Salih ile tedavisi devam eden Dele Alli idmana katılmadı.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenman ile Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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