Haberler Beşiktaş Güneş: Katil var ‘gereği’ yapılsın

Güneş: Katil var ‘gereği’ yapılsın

Şenol Güneş, “MHK Başkanı diyor ki ‘kasıt’ var. Yani ortada ölü var, katil var. O zaman katile de gereği yapılır” diye konuştu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Güneş: Katil var ‘gereği’ yapılsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın F.Bahçe derbisindeki penaltıyla ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine çarpıcı ifadeler kullandı: "Lale hanım dürüst hocadır aynı zamanda sevdiğim bir insandır; samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler'in pozisyonu tam göremediğini, düşmeye bağlı olarak olduğunu düşünüyorum. Ortada suç olduğunu söyleyen MHK Başkanı var. Yani diyor ki, ortada kasıt var. Yani ortada ölü var, katil var. O zaman katile de gereği yapılır. Burada kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkes penaltı olmadığını söylüyor. Bu işin başındaki de bugün aynı şeyi söylüyor. Bu VAR'a bakıldığı zaman görülmüyor mu? Görülen bir şeyde tam tersi karar çıkıyorsa o zaman gereğini yapmak lazım."


TALHA'YA ÜZÜLDÜK


Teknik direktör Güneş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve uzun süre forma giyemeyecek olan Tayyip Talha'ya çok üzüldüklerini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Tayyib'e çok üzüldük. İyi oynuyordu, iyi karakterdi. Onun yanında cezalı oyuncumuz Welinton var. Saiss, yakınını kaybetmesinden dolayı biraz olumsuz etkilendi ama şu an sordum, durumunun iyi olduğu görünüyor. Hafta sonu değerlendiririz" ifadelerini kullandı..


ROSIER İYİLEŞTİ


Şenol Güneş, boynundaki sakatlığı nedeniye derbide görev yapamayan Valentin Rosier için, "Boynundaki rahatsızlığının iyi olduğunu söyledi. Bugün, yarın durumuna bakacağız. Necip'in de çocuğu oldu. Onu tekrar kutluyoruz. Salih çok önemli değil. Dinlemeye ihtiyacı vardı. Dele Alli'nin sakatlığı düzelsin, sonra ona bakarız. Kalmak istiyorsa kalsın. Gitmek istiyorsa gitsin. Şartları da ekonomik olarak iyi olsun" ifadelerini kullandı.

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