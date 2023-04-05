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Beşiktaş'tan Lale Orta açıklaması!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulübü resmi hesabından, MHK Başkanı Lale Orta hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 14:19
Beşiktaş'tan Lale Orta açıklaması!

Beşiktaş Kulübü resmi hesabından, MHK Başkanı Lale Orta hakkında açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:

02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

HANIMEFENDİ'nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz.

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