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Eskiler mani olmuş!

Olay iddia: Beşiktaş’ın ‘Ligden çekilen takımların rakiplerine 3 puan verilsin’ talebi TFF’nin planları arasındaydı ancak eski futbolcular buna engel oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Eskiler mani olmuş!
Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlarla yapılan maçlar hakkındaki kararına karşı çıkıyor. Bu karara göre Hatayspor ve Gaziantep FK'nin şimdiye kadar oynadığı maçlar sayılacak. Oynamadıkları maçlarda ise diğer takımlara 3'er puan verilecekti. Beşiktaş buna isyan etti. Hatayspor ile Gaziantepspor'un sezon başından beri kazandığı tüm maçların yok sayılmasını talep etti. İşin ilginç yanı TFF'nin bir değil iki "B Planı" vardı. TFF'nin diğer planı da Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarında tüm takımlara 3 puan verilmesiydi. TFF daha sonra Başkan Mehmet Büyükekşi'nin de tercihiyle şu anda geçerli olan plan üzerinde karar kıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu kararı alırken eski futbolculara danıştığı ve özellikle Erol Bulut'un bu kararın alınmasında etkili olduğu konuşuluyor
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