Haberler Beşiktaş U-17’ler kazandı

U-17’ler kazandı

Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, U-17 Elit A Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyahbeyazlılar, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ve Adnan Karahisar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
U-17’ler kazandı
Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, U-17 Elit A Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyahbeyazlılar, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ve Adnan Karahisar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.
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