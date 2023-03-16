U-17’ler kazandı

Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, U-17 Elit A Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyahbeyazlılar, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ve Adnan Karahisar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.
BeşiktaşArtaş U-17 Takımı, U-17 Elit A Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan siyahbeyazlılar, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ve Adnan Karahisar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.