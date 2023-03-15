Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli'nin aldığı senelik ücret adeta dudak uçuklatıyor. Everton'ın en fazla kazanan oyuncularından biri olan Dele Alli, bonuslar hariç yıllık 5.2 milyon sterlin kazanıyor. Beşiktaş ise bu paranın 1.8 milyon sterlinlik (42 milyon TL) kısmını karşılıyor. Siyah-beyazlı formayı bugüne kadar toplam 830 dakika giyen İngiliz oyuncunun dakikası 50 bin TL'ye geliyor. 15 resmi maçta sadece 3 gol atan Dele Alli, henüz asist bile yapamadı. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Dele Alli'nin kazandığı para tüm camiayı hayrete düşürmüş durumda. Eğer Beşiktaş Dele Alli'yi 2 milyon sterlin vererek satın alma opsiyonuyla birlikte transfer etseydi, yıldız oyuncu siyah-beyazlılardan yıllık 2.6 milyon sterlin (60 milyon TL) kazanacaktı.