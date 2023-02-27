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Bir bakışta 90 dakika

Antalyaspor gole yaklaştı. Fernando'nun sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Antalyaspor gole yaklaştı. Fernando'nun sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

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Antalyaspor, baskısını sürdürüyor. Gelişen Antalyaspor atağında Güray'ın uzun pasında Ndao'dan önce son anda savunma araya girip tehlikeyi savuşturdu..

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Bu sefer Beşiktaş etkili geldi. Antalyaspor defansında yapılan hatada Cenk araya girmek istedi ancak top ayağından açılınca top yeniden savunmada kaldı.

+4

Beşiktaş, maçta ilk kez gole bu kadar yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Redmond'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

+6

Beşiktaş, uzatmalarda bir kez daha gole yaklaştı. Redmond'un kullandığı kornerde Tayyip'in ön direkte aşırttığı topa altıpasın içinde yükselen Muleka'nın kafasında, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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İkinci yarıya da Antalyaspor etkili başladı. Floranus, savunma arkasına sarkmak isteyen Ndao'ya derin bir pas gönderdi. Son anda araya Tayyip Talha girdi.

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Antalyaspor 'da Veysel Sarı, sol kanattaki Houssam Ghacha'ya uzun bir pas göndermek istedi. Son anda araya giren Rosier, tehlike büyümeden önledi.

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Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Semih şık bir vücut çalımı ile rakibinden sıyrılıp ortasını yaptı. Ancak son anda Ömer Toprak araya girip tehlikeyi önledi.

+6

Semih'in pasını alan Cenk, Ataberk'in müdahalesi ile yerde kalınca penaltı kararı verildi. Penaltıyı kullanan Cenk, Ataberk'i geçemedi ve karşılaşma 0-0 bitti.

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