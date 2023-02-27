Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Dönüş süresi...

Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu. 4.5 aylık bir sürecin ardından Antalyaspor maçında sahalara dönmeye hazırlanan Ghezzal bir sakatlık daha yaşadı.

Maç öncesi ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Ghezzal yerini Dele Alli'ye bıraktı.

TRT Spor'un haberine göre; Rachid Ghezzal yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Deneyimli oyuncu bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.