Beşiktaş'tan açıklama var: UEFA kararı ve ligden çekilme ile geçersiz sayılacak maçlar...

Yaşanan deprem felaketi sonrası olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerimizde hayat dururken futbolda birçok kulüp de lige devam edememe kararı aldı. TFF de söz konusu kulüplerin gelecek sezon hakları saklı kalmak üzere bu sezon ligden çıkarılacaklarını duyurdu. Bununla beraber son günlerde özellikle Süper Lig'de "Çekilen takımların daha önce oynadıkları maçların sonuçları yok sayılmalı mı yoksa sayılmamalı mı?" tartışmaları gündemde...