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Beşiktaş'tan açıklama var: UEFA kararı ve ligden çekilme ile geçersiz sayılacak maçlar...

TFF, Deprem felaketi nedeniyle Hatay ve Gaziantep FK, gelecek sezonki hakları saklı kalıp kalan tüm maçlarında hükmen 3-0 yenik sayılacağını açıkladı. TFF'nin, UEFA'nın görüşlerine uyması gerektiğini vurgulayan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Hatay ve Gaziantep'in bu sezon oynadığı tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 13:58
Beşiktaş'tan açıklama var: UEFA kararı ve ligden çekilme ile geçersiz sayılacak maçlar...

Yaşanan deprem felaketi sonrası olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerimizde hayat dururken futbolda birçok kulüp de lige devam edememe kararı aldı. TFF de söz konusu kulüplerin gelecek sezon hakları saklı kalmak üzere bu sezon ligden çıkarılacaklarını duyurdu. Bununla beraber son günlerde özellikle Süper Lig'de "Çekilen takımların daha önce oynadıkları maçların sonuçları yok sayılmalı mı yoksa sayılmamalı mı?" tartışmaları gündemde...

Beşiktaş'tan açıklama var: UEFA kararı ve ligden çekilme ile geçersiz sayılacak maçlar...

Özellikle Beşiktaş Kulübü'nün, Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm sezon boyunca oynadığı maçların geçersiz sayılması yönünde öneride bulunduğu biliniyor.

Beşiktaş'tan açıklama var: UEFA kararı ve ligden çekilme ile geçersiz sayılacak maçlar...

Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ konuyla ilgili şunları söyledi:

"UEFA'nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır."

Beşiktaş'tan açıklama var: UEFA kararı ve ligden çekilme ile geçersiz sayılacak maçlar...

"Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız."

Beşiktaş'tan açıklama var: UEFA kararı ve ligden çekilme ile geçersiz sayılacak maçlar...

Siyah beyazlıların bu konuda TFF ile temas halinde olduğu, başka kulüplerinde Beşiktaş ile aynı hassasiyete sahip olduğu öğrenildi. Mevcut karara göre Hatay ve Gaziantep kalan maçlarında 3-0 yenik sayılacak.

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