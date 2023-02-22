Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arthur Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arthur Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılar transferde durmak bilmiyor. Yönetim öncelik opsiyonun hakkını kullanmak istemediği Masuaku için kulübüyle görüşürken şimdi de tecrübeli sol bekin yerine düşündüğü isimle görüşmelere başlamak için düğmeye bastı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arthur Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik sol bek mevkisine verilmiş durumda... Siyah-Beyazlılar'ın bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen Santos'un sol beki Felipe Jonatan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arthur Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Takvim'in haberine göre; Santos'un pazarlığa açığız mesajı üzerine harekete geçen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arthur Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Brezilya basını Jonatan için Cruzeiro'nun da masada olduğunu belirtirken, Santos Başkanı Andres Rueda'nın Felipe Jonatan için 24 milyon real'den (yaklaşık 4,5 milyon Euro) başlayan bir anlaşma aradığını iddia etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arthur Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!

2025 yılında kontratı sona erecek oyuncu ile ilgili Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Brezilya kulübüyle olan temaslarını sıklaştırması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arthur Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Bu transfer gerçekleşirse, 5 maç daha oynarsa bonservisi alınmak zorunda olan Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun da kontratından çıkılmış olacak.

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