BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arthur Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik sol bek mevkisine verilmiş durumda... Siyah-Beyazlılar'ın bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen Santos'un sol beki Felipe Jonatan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre; Santos'un pazarlığa açığız mesajı üzerine harekete geçen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.
Brezilya basını Jonatan için Cruzeiro'nun da masada olduğunu belirtirken, Santos Başkanı Andres Rueda'nın Felipe Jonatan için 24 milyon real'den (yaklaşık 4,5 milyon Euro) başlayan bir anlaşma aradığını iddia etti.