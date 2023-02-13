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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş tüm kozlarını oynuyor! Lucas Esquivel için kiralık teklifi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar Arjantin Ligi takımlarından Union'da forma giyen Lucas Esquivel'i listesine aldı. Kartal, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi teklifini iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş tüm kozlarını oynuyor! Lucas Esquivel için kiralık teklifi

Bir yandan forvet ve kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan sol bek arayışlarına da devam ederken Arjantin'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş tüm kozlarını oynuyor! Lucas Esquivel için kiralık teklifi

Union forması giyen 21 yaşındaki sol bek Lucas Esquivel için siyah beyazlıların kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Haberde genç oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ancak kulüplerin kiralama konusunda anlaşamadığı belirtildi. Beşiktaş'ın oyuncunun haklarının yüzde 80'i için 1.8 milyon dolarlık satın alma opsiyonlu kiralama teklif ettiği ancak Union yönetiminin kabul etmediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş tüm kozlarını oynuyor! Lucas Esquivel için kiralık teklifi

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 750 BİN EURO


Avrupa'da oynamak isteyen Lucas Esquivel'in siyah beyazlı kulübü sıçrama tahtası olarak kullanmak istediği yorumu yapılırken "Esquivel, Union yönetime Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. 'Bu şansı kaybetmek istemiyorum' dedi. Union yönetimi bunun üzerine Türk ekibinin teklifini yeniden masaya yatırma kararı aldı. Genç oyuncu yakında siyah beyazlı takımın formasını giyebilir ve hayali olan Avrupa'da yeni bir maceraya başlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş tüm kozlarını oynuyor! Lucas Esquivel için kiralık teklifi

Son dönemde performans yükselten 1.83 soyundaki oyuncunun piyasa değeri 750 bin euro civarında. Kulüp kariyerinde 46 resmi maçta forma giyen genç futbolcu, 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Hiç kırmızı kart görmedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş tüm kozlarını oynuyor! Lucas Esquivel için kiralık teklifi

WELINTON DA CİDDİ ADAY


Siyah beyazlıların sol bek adaylarından biri de Sao Paulo'da forma giyen Wellington... 21 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istediği yönünde haberler ülke basınında yankılanıyor. Siyah beyazlı yönetimin sambacı için 2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ve kulübünün kararını beklediği belirtiliyor.

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