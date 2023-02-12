TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol beke İtalyan boğası!

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor.
En son Onur Bulut ile Omar Colley'in transferini bitiren Beşiktaş, sol bek transferi için de gaza bastı.
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor.
En son Onur Bulut ile Omar Colley'in transferini bitiren Beşiktaş, sol bek transferi için de gaza bastı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için İtalyan ekibine teklif yapılırken, Cremonese ise 25 yaşındaki oyuncu için henüz olumlu/ olumsuz bir yanıt vermedi.
Savunmanın solunda görev yapan Valeri, bu sezon 20 resmi maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.