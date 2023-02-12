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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol beke İtalyan boğası!

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Devre arasında, Aboubakar, Onur Bulut ve son olarak Omar Colley'i gibi isimleri kadrosuna dahil eden siyah beyazlılar, sol bek transferi için kolları sıvadı. Kartal, aradığı ismi Serie A'da buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol beke İtalyan boğası!

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol beke İtalyan boğası!

En son Onur Bulut ile Omar Colley'in transferini bitiren Beşiktaş, sol bek transferi için de gaza bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol beke İtalyan boğası!

Fotomaç'ın TMW'den derlediği habere göre siyah-beyazlılar, Serie A Ligi takımlarından Cremonese'nin sol beki Emanuele Valeri'yi hedefine koydu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol beke İtalyan boğası!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için İtalyan ekibine teklif yapılırken, Cremonese ise 25 yaşındaki oyuncu için henüz olumlu/ olumsuz bir yanıt vermedi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan sol beke İtalyan boğası!

Savunmanın solunda görev yapan Valeri, bu sezon 20 resmi maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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