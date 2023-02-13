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Onur geldi Rosier gidebilir!

Sağ bek Onur Bulut'un kadroya katılmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'in Rosier'in satılmasına onay verdiği ifade edildi. Siyah beyazlı yönetimin Fransız sağ bek için 7 milyon Euro bonservis belirledği belirtildi. Güneş'in Rosier'in çalışma temposunu beğenmediği iddia ediliyordu. Öte yandan Saiss için gelecek bir teklifin de değerlendirmeye alınacağı 5 milyon euro'ya bırakılabileceği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Onur geldi Rosier gidebilir!
Sağ bek Onur Bulut'un kadroya katılmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'in Rosier'in satılmasına onay verdiği ifade edildi. Siyah beyazlı yönetimin Fransız sağ bek için 7 milyon Euro bonservis belirledği belirtildi. Güneş'in Rosier'in çalışma temposunu beğenmediği iddia ediliyordu. Öte yandan Saiss için gelecek bir teklifin de değerlendirmeye alınacağı 5 milyon euro'ya bırakılabileceği kaydedildi.
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