Onur geldi Rosier gidebilir!

Sağ bekOnur Bulut'un kadroya katılmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'in Rosier'in satılmasına onay verdiği ifade edildi. Siyah beyazlı yönetimin Fransız sağ bek için 7 milyon Euro bonservis belirledği belirtildi. Güneş'in Rosier'in çalışma temposunu beğenmediği iddia ediliyordu. Öte yandan Saiss için gelecek bir teklifin de değerlendirmeye alınacağı 5 milyon euro'ya bırakılabileceği kaydedildi.
Sağ bekOnur Bulut'un kadroya katılmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'in Rosier'in satılmasına onay verdiği ifade edildi. Siyah beyazlı yönetimin Fransız sağ bek için 7 milyon Euro bonservis belirledği belirtildi. Güneş'in Rosier'in çalışma temposunu beğenmediği iddia ediliyordu. Öte yandan Saiss için gelecek bir teklifin de değerlendirmeye alınacağı 5 milyon euro'ya bırakılabileceği kaydedildi.