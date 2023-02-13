Borini işi rafa kalktı

Siyah beyazlılar, Joao Figueiredo'yu bir anda liste başı olarak radarına alınca Borini'den vazgeçildi. Daha önce 31 yaşındaki İtalyan futbolcu için Karagümrük'le büyük ölçüe anlaşan Beşiktaş, oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak Joao Figueiredo konusundaki gelişme sonrası bu transferin rafa kalktığı belirtildi.
Siyah beyazlılar, Joao Figueiredo'yu bir anda liste başı olarak radarına alınca Borini'den vazgeçildi. Daha önce 31 yaşındaki İtalyan futbolcu için Karagümrük'le büyük ölçüe anlaşan Beşiktaş, oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak Joao Figueiredo konusundaki gelişme sonrası bu transferin rafa kalktığı belirtildi.